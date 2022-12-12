Анастасия Повторейко: Псковская область имеет все возможности для развития медтуризма

16:37, 12 декабря 2022, ПАИ

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в медиацентре Псковского агентства информации о поездке псковских медиков на «Российскую неделю здравоохранения».

«Это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие, которое существует более 30 лет. На «Российской неделе здравоохранения» работало огромное количество площадок, были представлены все новинки медоборудования по всем звеньям отраслей здравоохранения, науки и практической медицины», - отметила врач.

В продолжение темы она обратила внимание, что Псковский регион является приграничным и имеет уникальные возможности по развитию медтуризма. «У нас есть договоренность на этот счет с Витебской больницей. Мы можем делиться положительным опытом. Прошедшая встреча подтвердила, что в этом есть смысл, этому быть. Можно двигаться в этом направлении», - считает Повторейко.