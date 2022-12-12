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Общество

Животные положительно влияют на гипертоников – псковский медик

Животные в доме положительно влияют на людей с повышенным давлением. Об этом рассказала главврач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации, посвящённом поездке псковских медиков на «Российскую неделю здравоохранения».

Она отметила, что по профилю профилактики были озвучены результаты нескольких интересных социологических опросов и исследований. Например, про влияние домашних животных на течение гипертонической болезни.

«Исследование проводилось в течение пяти лет, была взята очень большая выборка. Доказано, что животные в доме для гипертоников очень полезны», — отметила она.

Также медик подчеркнула, что была впечатлена представленным на научно-практическом форуме оборудованием и подачей информации. Она добавила, что, помимо прочего, на мероприятии было много информации о различных немедицинских лекарственных препаратах, БАДах и т. п.

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