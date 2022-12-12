18 классов закрыли на карантин по ОРВИ в школах Великих Лук

17:13, 12 декабря 2022, ПАИ

18 классов в семи школах закрыли на карантин по ОРВИ в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«В целях недопущения возникновения очагов в образовательных организациях активизированы профилактические мероприятия, детей с признаками инфекции своевременно отстраняют от учебы, строго соблюдается дезинфекционный режим, включая дезинфекцию воздуха», - говорится в сообщении.

Кроме того, в дошкольных учреждениях медицинские работники каждое утро осматривают воспитанников и при малейших признаках заболевания ребенка отправляют домой. Все группы проветриваются, проводятся кварцевание и влажная уборка с применением моющих и дезинфекционных средств.

Ранее сообщлалось, что на карантин по ОРВИ закрыли 42 класса в школах Пскова.