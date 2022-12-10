Первый вице-губернатор Херсонской области ранен миной направленного действия

20:27, 12 декабря 2022, ПАИ

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что первый вице-губернатор региона Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Ильмиева, Булюк находится в состоянии средней степени тяжести в одном из медицинских учреждений Херсонской области.

«Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — рассказал Ильмиев.

Напомним, в ноябре этого года заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате автомобильной аварии. Его похоронили на центральном городском кладбище Симферополя недалеко от входа на территорию захоронений.

В среду, 9 ноября, военный корреспондент Семён Пегов проинформировал о гибели 45-летнего Стремоусова в ДТП под Геническом.