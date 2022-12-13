«Пыталовская Голландия» претендует на премию «Народное признание»
Крестьянско-фермерское хозяйство Людмилы Десятик в деревне Стехны Пыталовского района выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Хозяйство занимается выращиванием тюльпанов и уже получило народное название «Пыталовская Голландия».
В 2022 году Людмила Десятик и её муж Сергей смогли вырастить сто тысяч тюльпанов более 50 сортов. Для такого объема фермеры используют пять больших теплиц, часть из них были построены на средства гранта, который хозяйство получило в 2015 году.
Кроме того, в них выращивают рассаду, саженцы, однолетние и многолетние цветы, зелень, а также овощи, среди которых помидоры, огурцы, перец и баклажаны. Фермеры занимаются и пчеловодством, имеют пасеку на 100 с лишним семей.
Дети Людмилы и Сергея Десятик присоединились к растениеводству. Дочь Людмила Бравая вместе с супругом Михаилом зарегистрировали «Бравую ферму» и в 2019 году выиграли грант, благодаря которому смогли построить ещё две теплицы.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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