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Общество

«Пыталовская Голландия» претендует на премию «Народное признание»

Крестьянско-фермерское хозяйство Людмилы Десятик в деревне Стехны Пыталовского района выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Хозяйство занимается выращиванием тюльпанов и уже получило народное название «Пыталовская Голландия».

Фото предоставлено автором заявки

В 2022 году Людмила Десятик и её муж Сергей смогли вырастить сто тысяч тюльпанов более 50 сортов. Для такого объема фермеры используют пять больших теплиц, часть из них были построены на средства гранта, который хозяйство получило в 2015 году.

Фото предоставлено автором заявки

Кроме того, в них выращивают рассаду, саженцы, однолетние и многолетние цветы, зелень, а также овощи, среди которых помидоры, огурцы, перец и баклажаны. Фермеры занимаются и пчеловодством, имеют пасеку на 100 с лишним семей.

Фото предоставлено автором заявки

Дети Людмилы и Сергея Десятик присоединились к растениеводству. Дочь Людмила Бравая вместе с супругом Михаилом зарегистрировали «Бравую ферму» и в 2019 году выиграли грант, благодаря которому смогли построить ещё две теплицы.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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