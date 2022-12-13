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Общество

Девять тысяч детей побывают на губернаторской ёлке в Псковской области

Девять тысяч детей из Псковской области смогут побывать на губернаторской ёлке, сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Обычно было около трёх тысяч детей на ёлке, то есть в этот раз число участников вырастет втрое. Так вышло, потому что ёлок фактически будет несколько», - уточнила Ольга Тимофеева.

В Пскове губернаторская ёлка пройдёт 27-28 декабря. Ребятам покажут ледовое шоу «Отважная Герда». В Великих Луках губернаторскую ёлку проведут с 23 декабря по 8 января. «Там площадка в драмтеатре рассчитана всего на 300 человек, поэтому у них будет около 12 показов», - пояснила председатель комитета.

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