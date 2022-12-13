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Общество

ВИДЕО Неделя креативной экономики в Пскове

Неделя креативной экономики прошла в Псковской области 7-8 декабря. Мероприятие состоялось уже третий раз.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов отметил, что подобные форумы дают людям возможность услышать друг друга и понять, какой процесс и в каких направлениях сейчас проходит. Кроме того, это хорошая возможность договориться о сотрудничестве и совместной работе.

Директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, что в Псковской области есть достаточно большой пласт предпринимателей из креативной индустрии и данное мероприятие может помочь им найти финансирование, обзавестись партнёром и сделать более качественный продукт.

По мнению псковского архитектора Сергея Станкевича, модератора форума «Другое дело», который прошёл в рамках мероприятия, результаты от этих мероприятий есть и год от года ситуация становится лучше. 

Проект проводится при поддержке Центра «Мой бизнес». Подробнее о том, как обстоят дела с креативной экономикой в Пскове, читайте здесь.

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