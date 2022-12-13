Встреча с автором книги «Типа я» пройдёт в «Лофте»

16:48, 13 декабря 2022, ПАИ

Встреча с режиссёром, сценаристом, писателем Исламом Ханипаевым пройдёт в креативном пространстве «Лофт» 17 декабря в рамках проекта «Букбар», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Ислам Ханипаев является автором проекта «Дневник Дага», в котором в интересной и своеобразной манере рассказывает о Дагестане и его жителях. Также он является лауреатом большого количества литературных премий и может быть известен псковичам по книгам «Типа я», «Холодные глаза» и «Большая суета».

Ещё в университете Ислам увлёкся кинематографом, собрал любительскую киностудию и начал снимать короткометражные фильмы. С ними он участвовал в кинофестивалях и получил более 15 наград. При этом работа над текстами интересовала его больше, поэтому Ислам позиционировал себя именно как сценариста.

Писать крупные произведения Ислам начал в 2014 году. Ставшая лауреатом литературной премии «Лицей» в 2021 году рукопись «Типа я» была шестым его романом. Роман стал финалистом литературной премии «Нос» и победил в номинации «Читательское голосование» «Ясной Поляны».

«Встречу с Исламом Ханипаевым просто невозможно пропустить! Особенно полезна она будет начинающим писателям, которых ждёт не только знакомство с автором и его книгами, но и литературные лайфхаки, ценные творческие советы и мотивация от человека, успевшего выпустить уже как минимум три успешные книги», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, первая встреча в рамках «Букбара» прошла 18 ноября. В рамках проекта псковичи уже встречались в «Лофте» с критиками, книжными блогерами, поэтами, философами и опытными книгоманами. На протяжении года гости «Лофта» смогут узнать от экспертов о 120 книгах классической и современной русской литературы, побывать на шести встречах с известными писателями и примут участие в четырёх книгоквизах.

Вход на встречу свободный, однако необходима предварительная регистрация на сайте креативного пространства. Встреча пройдет 17 декабря в 16:00 на улице Спортивной, 1б. Больше узнать о «Букбаре» можно в официальной группе литературного проекта в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/bookbar_loft.