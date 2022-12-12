Избирателям напомнили о голосовании на выборах главы Пушкиногорского района

16:55, 13 декабря 2022, ПАИ

Участковые избирательные комиссии информируют избирателей о предстоящих досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной избирательной комиссии.

Прийти на избирательный участок можно в один из удобных дней – 24 или 25 декабря. Также пушкиногорцы смогут проголосовать на дому, предварительно подав заявку на свой избирательный участок. Сделать это можно с 15 декабря и до 14:00 25 декабря 2022 года.

Напомним, ранее пост главы занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.