Избирателям напомнили о голосовании на выборах главы Пушкиногорского района
Участковые избирательные комиссии информируют избирателей о предстоящих досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной избирательной комиссии.
Прийти на избирательный участок можно в один из удобных дней – 24 или 25 декабря. Также пушкиногорцы смогут проголосовать на дому, предварительно подав заявку на свой избирательный участок. Сделать это можно с 15 декабря и до 14:00 25 декабря 2022 года.
Напомним, ранее пост главы занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
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