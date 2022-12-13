Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что необходимо для получения единого пособия, объяснила Елена Бибикова

С 1 января в России появится единое пособие для всех нуждающихся семей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM. 

 

Елена Бибикова отметила, что сейчас существует шесть видов пособий, которые назначаются семьям с детьми: начиная с момента рождения ребенка и заканчивая пособием до полутора лет; до трех лет; до трех лет женщинам одиноким, а также которые не работают; от трех до восьми лет, от восьми до 17 лет. Все эти пособия назначаются по разным условиям.

«Теперь по поручению президента введено единое пособие, принят федеральный закон, который предусматривает назначение для всех нуждающихся семей пособия по единым правилам, то есть на те же самые категории, но это будет единое бесшовное пособие, которое для всех категорий назначается по одинаковым условиям. Один раз обратился, предоставил документы – дальше оно будет назначаться. Документы, даже в электронном виде пишешь заявление – пособие на год назначается», - уточнила Елена Бибикова.  

Новое пособие будет назначаться только в том случае, если среднедушевой доход в семье не превышает одного прожиточного минимума.

Елена Бибикова добавила также, что имеется постановление правительства, которое предусматривает, что если оба родителя детей не работают, то пособия они не получат.

«Я считаю, что это правильно. И вообще это пошло даже не от нас, это не наша была инициатива, это очень много было обращений граждан, которые говорили о том, что выплата пособий порождает иждивенческие настроения, а люди продолжают, например, работать в сером секторе только для того, чтобы получить пособие», - добавила Елена Бибикова. 

Гостья студии привела пример, что если отец или мать детей является инвалидом, то вопрос о назначении пособия будет рассматриваться отдельно. 

Елена Бибикова добавила, что если пособие было назначено в 2022 году, то оно будет выплачено до истечения срока. А родители ребенка, который родился по 31 декабря 2022 года включительно, будут иметь право выбора, какую выплату им выбрать: новую или старую. Также плюс новой выплаты заключается в том, что пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, независимо от очередности ребенка.  

Уже с 1 января 2023 года можно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования за оформлением пособия онлайн или лично 9 января. Пособие будет назначено с месяца обращения.  

Напомним, что объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования связано с оптимизацией и улучшением качества предоставления услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2022

ВИДЕО Неделя креативной экономики в Пскове
13 декабря 2022

Скорректировать параметры бюджета ФОМС за 2022 год предстоит депутатам
13 декабря 2022

Что необходимо для получения единого пособия, объяснила Елена Бибикова

13 декабря 2022

«На вокзале ночевали»: Юлия Пересильд вспомнила о поступлении в московские вузы
13 декабря 2022

Псковская область заняла второе место в СЗФО по устойчивости развития туризма
13 декабря 2022

Слияние ПФР и ФСС позволит принимать псковичей в режиме одного окна

13 декабря 2022

Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения
13 декабря 2022

Сладости и одежду передали псковские организации бойцам СВО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...