Что необходимо для получения единого пособия, объяснила Елена Бибикова

17:24, 13 декабря 2022, ПАИ

С 1 января в России появится единое пособие для всех нуждающихся семей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Елена Бибикова отметила, что сейчас существует шесть видов пособий, которые назначаются семьям с детьми: начиная с момента рождения ребенка и заканчивая пособием до полутора лет; до трех лет; до трех лет женщинам одиноким, а также которые не работают; от трех до восьми лет, от восьми до 17 лет. Все эти пособия назначаются по разным условиям.

«Теперь по поручению президента введено единое пособие, принят федеральный закон, который предусматривает назначение для всех нуждающихся семей пособия по единым правилам, то есть на те же самые категории, но это будет единое бесшовное пособие, которое для всех категорий назначается по одинаковым условиям. Один раз обратился, предоставил документы – дальше оно будет назначаться. Документы, даже в электронном виде пишешь заявление – пособие на год назначается», - уточнила Елена Бибикова.

Новое пособие будет назначаться только в том случае, если среднедушевой доход в семье не превышает одного прожиточного минимума.

Елена Бибикова добавила также, что имеется постановление правительства, которое предусматривает, что если оба родителя детей не работают, то пособия они не получат.

«Я считаю, что это правильно. И вообще это пошло даже не от нас, это не наша была инициатива, это очень много было обращений граждан, которые говорили о том, что выплата пособий порождает иждивенческие настроения, а люди продолжают, например, работать в сером секторе только для того, чтобы получить пособие», - добавила Елена Бибикова.

Гостья студии привела пример, что если отец или мать детей является инвалидом, то вопрос о назначении пособия будет рассматриваться отдельно.

Елена Бибикова добавила, что если пособие было назначено в 2022 году, то оно будет выплачено до истечения срока. А родители ребенка, который родился по 31 декабря 2022 года включительно, будут иметь право выбора, какую выплату им выбрать: новую или старую. Также плюс новой выплаты заключается в том, что пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, независимо от очередности ребенка.

Уже с 1 января 2023 года можно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования за оформлением пособия онлайн или лично 9 января. Пособие будет назначено с месяца обращения.

Напомним, что объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования связано с оптимизацией и улучшением качества предоставления услуг.