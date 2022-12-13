Денис Быченков вошёл в список претендентов на звание «Бизнесмен года»
Предприниматель Денис Быченков вошёл в список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Бизнесмен года».
Денис Быченков реализует бизнес-проекты не только в Псковской области, но и в других регионах страны. Он занимается строительством, автомобилями, торговлей, в частности руководит магазинами «Магия огня», «Мойдодыр», «Технодром».
Один из самых новых проектов предпринимателя — это производстве вездеходов ООО «Азимут». Это направление Денис Быченков развивает вместе с большой командой специалистов. Главным конструктором проекта стал многократный чемпион Европы и России по трофи-рейдам Константин Григорьев.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.