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Экстремальная непогода сохранится в европейской части России

Европейская часть России остаётся под влиянием мощного циклона. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото Веры Васильевой

Пока Москву заливало дождями, в Санкт-Петербурге бушевала метель, а видимость в течение суток падала до 500 метров. Сильный снег в понедельник шёл и на востоке европейской части России. Ледяные дожди отмечались в Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Кировской и Вологодской областях, заметили синоптики.

«Виновник непогоды на Русской равнине – мощный средиземноморский циклон. 13 декабря его основное ядро сместилось на север региона, интенсивность ненастья снизится. Небольшие переохлаждённые осадки сохранятся кое-где на юге Республики Коми и северо-востоке Вологодчины. А в средние и южные широты пробьётся холодный атмосферный фронт, и вплоть до линии Белгород – Ярославль дожди опять перейдут в снег», - рассказали в метеоцентре.

По словам синоптиков, в результате вторжения холодного фронта в зоне оттепели сегодня останется только южная Россия. А в средней полосе дневная температура понизится до 0…−5 градусов. Самые крепкая стужа по-прежнему будет наблюдаться на востоке региона.

Ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр сообщалось, что после 14 декабря в Псковской области ожидается понижение температуры.

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