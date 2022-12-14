Себежские Snegi могут быть признаны «Нашей маркой»

13:43, 14 декабря 2022, ПАИ

Валяная обувь Snegi, которую производит фабрика «Снегири» в деревне Долосцы Себежского района, может быть признана «Нашей маркой» в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание».

Производство обуви открыл Кирилл Васильев. Станки для производства он собирал по всей России, ведущих специалистов привлёк с разорившейся фабрики валяной обуви в Себеже. Именно они создали команду из местных жителей деревни, обучили мастерству, требующему терпения, усидчивости, творческого подхода.

Себежские Snegi изготавливаются из шерсти, которую закупают на Кавказе и в Таджикистане. После её валяния из получившегося материала кроят заготовки, формируют, красят специальной краской, обрабатывают паром, натягивают на колодки, сушат, приклеивают подошвы, обрезают для придания различной формы, упаковывают в коробки и отправляют на склад.

Тёплые и удобные Snegi от «Снегирей» пользуются популярностью у москвичей, петербуржцев, поставляются за рубеж. Производитель советует носить свою обувь на босую ногу для массажа и лечебного эффекта.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.