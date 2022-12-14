Себежские Snegi могут быть признаны «Нашей маркой»
Валяная обувь Snegi, которую производит фабрика «Снегири» в деревне Долосцы Себежского района, может быть признана «Нашей маркой» в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание».
Производство обуви открыл Кирилл Васильев. Станки для производства он собирал по всей России, ведущих специалистов привлёк с разорившейся фабрики валяной обуви в Себеже. Именно они создали команду из местных жителей деревни, обучили мастерству, требующему терпения, усидчивости, творческого подхода.
Себежские Snegi изготавливаются из шерсти, которую закупают на Кавказе и в Таджикистане. После её валяния из получившегося материала кроят заготовки, формируют, красят специальной краской, обрабатывают паром, натягивают на колодки, сушат, приклеивают подошвы, обрезают для придания различной формы, упаковывают в коробки и отправляют на склад.
Тёплые и удобные Snegi от «Снегирей» пользуются популярностью у москвичей, петербуржцев, поставляются за рубеж. Производитель советует носить свою обувь на босую ногу для массажа и лечебного эффекта.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области