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Общество

Борис Елкин рассказал, какой будет главная ёлка Пскова в этом году

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале рассказал, какой будет главная ель города в этом году.

«Украшаем главную новогоднюю ель на Октябрьской площади. В этом году будут светиться огнями 60 гирлянд длиной 40 метров каждая. Декорируем елку в серебристо-синих тонах алюминиевыми полумесяцами с шарами и каплями. В работе задействовано две вышки и самосвал. Рабочие обещают справиться дня за два», - уточнил глава города.

Ранее сообщалось, что в Пскове начали украшать главную новогоднюю ель. Установили ее еще на прошлой неделе. В связи с этим с 8 декабря в центре города ограничили движение транспорта.

 

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