Шоу «Теперь я босс» с участием директора псковских кондитерских вышло в эфир

17:48, 14 декабря 2022, ПАИ

Шоу «Теперь я босс» с участием директора псковских кафе-кондитерских Михаила Пасько вышло в эфир на телеканале «Пятница». Об этом сообщается на сайте телеканала.

«В этом выпуске мы узнаем, как устроен сладкий бизнес. Владелец и директор кондитерской в Пскове Михаил Пасько мечтает о развитии своего предприятия. На три дня с ним поменяется местами директор кондитерского поизводства Варвара Белецкая. Варвара хочет помочь малому бизнесу и получить новый опыт. Какими будут результаты обмена, покажет программа «Теперь я босс», - говорится в сообщении.

По условиям шоу Михаил Пасько возглавил крупную сеть петербургских кондитерских с производством продукции на собственном заводе, а действующий директор взял шефство над бизнесом псковича. На заводе в Санкт-Петербурге Михаила Пасько впечатлил размах и уровень автоматизации производства.

Напомним, что Михаил Пасько стал гостем эфира «Серебряного дождя» программы «Бизнес-ланч». Также владелец кондитерских поделился, что готовил для Кремля.