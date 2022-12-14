В Пскове для водителей закроют участок улицы Ивана Головко
Участок улицы Ивана Головко от дома № 3а до дома № 5 закроют для движения автотранспорта в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения 15 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - говорится в сообщении.
Движение ограничат 15 декабря с 9:00 до 17:00.
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