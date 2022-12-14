В Пскове для водителей закроют участок улицы Ивана Головко

16:27, 14 декабря 2022, ПАИ

Участок улицы Ивана Головко от дома № 3а до дома № 5 закроют для движения автотранспорта в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения 15 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - говорится в сообщении.

Движение ограничат 15 декабря с 9:00 до 17:00.