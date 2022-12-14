Александр Грацкий рассказал, как в Пскове выбирают улицы для освещения

18:30, 14 декабря 2022, ПАИ

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в интервью ПАИ рассказал, по какому принципу освещают улицы в городе.

«Понятно, что все разом улицы мы охватить не сможем. Чаще всего выбираются те места, где большое прохождение людей. Но не только. Всё зависит и от активности горожан. Если жители одной улицы засыпали администрацию заявками об освещение, а на другой молчат, конечно, примут во внимание просьбы активных граждан.

Сейчас осветили улицы Алмазную и Жеезнодорожную. Суммарно город потратил на их освещение около 5 миллионов рублей. В следующем году в планах на освещение микрорайон «Паневик». Там много улиц с малым освещением. Планы на работы в этом микрорайоне уже анонсировал глава города Борис Елкин», - сообщил Александр Грацкий.