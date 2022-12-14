Великолукский подземный переход обзавёлся поручнем

20:51, 14 декабря 2022, ПАИ

В одном из подземных переходов Великих Лук для пешеходов поставили поручень, сообщил паблик «Типичные Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Жители города жаловались на скользкое покрытие под ногами. Городская администрация тогда объяснила, что керамогранитная плитка уложена в соответствии со стандартами строительства. Чуть позже со стороны пешеходов уложили резиновое покрытие, которое оказалось менее скользким, чем плитка. Теперь для надёжного и устойчивого движения в одном из переходов сделали поручень, который должен не дать упасть пешеходу.