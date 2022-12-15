Подъём заболеваемости свиным гриппом ожидается в Псковской области

09:22, 15 декабря 2022, ПАИ

Ситуацию с заболеваемостью свиным гриппом в Псковской области прокомментировала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По ее словам, первый случай заражения свиным гриппом выявили в период с 14 по 20 ноября. На позапрошлой неделе установлено ещё пять случаев заболевания, на прошлой — 10.

По словам Елены Припутенко к Новому году ожидается подъем заболеваемости. «Свиной грипп у нас есть, и заболеваемость будет расти, так же и с острыми-респираторными вирусными инфекциями, и с гриппом», — отметила она.

Глава областного управления Роспотребнадзора также напомнила псковичам об основных мерах профилактики. В первую очередь, это соблюдение правил личной гигиены, ношение масок в общественных местах. Кроме того, необходимо избегать массового скопления людей. «Чаще проветривайте и убирайте помещение», — посоветовала она.

Ранее сообщалось, что более 32 % из обследованных псковичей болеют свиным гриппом.