Псковский губернатор призвал исключить попадание в «красную» зону по нацпроектам

09:57, 15 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел еженедельное совещание по реализации на территории региона национальных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

«От каждого докладчика жду максимально предметный сжатый доклад по каждому направлению: в чем проблема на сегодняшний день, как их необходимо преодолеть», — подчеркнул в начале совещания Михаил Ведерников.

Общее исполнение нацпроектов в текущем году приближается к 78%. Объем лимитов в текущем году увеличился еще на 40 млн рублей.

С подробными докладами по всем актуальным вопросам выступили руководители региональных комитетов. Например, председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева отметила, что в ближайшее время в регион поступят четыре оснащенных автоклуба для Плюсского, Палкинского, Дновского и Усвятского районов. После этого исполнение мероприятий по нацпроекту «Культура» достигнет 100%.

По каждому направлению — «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства» — прозвучали конкретные предложения по решению насущных вопросов и выполнению установленных показателей.

В завершение совещания губернатор еще раз обратился к руководителям муниципалитетов, региональных исполнительных органов, профильных управлений правительства области и поручил в ежедневном режиме сопровождать все мероприятия нацпроектов.

«Все вопросы рабочие, если системно вместе ими заниматься, то до 25 декабря мы сможем решить, нигде не попасть в «красную» зону», — заметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что по итогам работы в 2022 году десять лучших муниципальных образований Псковской области получили гранты в размере от 500 тыс. (с 4 по 10 место) до 1 млн рублей (1, 2 и 3 места).