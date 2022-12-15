На лошадях доставляют продукты жителям великолукских деревень

12:32, 15 декабря 2022, ПАИ

В Великолукском районе продукты в отдаленные деревни доставляют при помощи лошадей, пишет газета «Наш путь».

Отмечается, что работа глав сельских поселений Великолукского района очень разнообразна и часто включает в себя добровольчество. Иногда, занимаясь волонтерской деятельностью, приходится добираться до удаленных деревень по старинке, на санях.

«Есть в этом и неоспоримые плюсы – можно покормить лошадь и проникнуться духом былых времен», — говорится в сообщении.

В частности, недавно таким образом доставляла необходимые вещи в одну из отдалённых деревень глава Лычевской волости Любовь Никифорова. Она привезла продукты для одиноких пожилых сельчан и комбикорм для животных.