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Общество

На лошадях доставляют продукты жителям великолукских деревень

Фото: газета "Наш путь".

В Великолукском районе продукты в отдаленные деревни доставляют при помощи лошадей, пишет газета «Наш путь».

Отмечается, что работа глав сельских поселений Великолукского района очень разнообразна и часто включает в себя добровольчество. Иногда, занимаясь волонтерской деятельностью, приходится добираться до удаленных деревень по старинке, на санях.

Фото: газета "Наш путь".

«Есть в этом и неоспоримые плюсы – можно покормить лошадь и проникнуться духом былых времен», — говорится в сообщении.

В частности, недавно таким образом доставляла необходимые вещи в одну из отдалённых деревень глава Лычевской волости Любовь Никифорова. Она привезла продукты для одиноких пожилых сельчан и комбикорм для животных.

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