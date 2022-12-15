Небольшой снег и до -9 градусов прогнозируют псковские синоптики

15:48, 15 декабря 2022, ПАИ

Небольшой снег пройдёт в Псковской области 16 декабря, сообщили в Псковском гидрометцентре.

В пятницу на территории региона ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдёт небольшой снег, днем по югу области умеренный. Также ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют ночные температуры в пределах -13…-8 градусов. Днем ожидается от -9 до -4 градусов.

Ранее управление Госавтоинспекции Псковской области предупредило псковичей, что в регионе ожидается дальнейшее понижение температуры и снегопад, осложняющий дорожную обстановку.