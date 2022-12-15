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Спорт

Правительство региона снова продаёт свою долю в ФК «Псков-747»

Правительство Псковской области издало распоряжение о приватизации 49 % доли в уставном капитале ООО «Футбольный клуб «Псков-747». Соответствующая информация размещена на сайте нормативно-правовых актов региона.

Отметим, подобный аукцион проводился в октябре-ноябре 2022 года, однако он не состоялся. Цена первоначального предложения осталась прежней: 407 680 рублей.

«Приватизировать имущество, находящееся в государственной собственности Псковской области, <...> путем продажи в электронной форме посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения, равной рыночной стоимости имущества, определённой на основании отчета об оценке рыночной стоимости», — говорится в тексте распоряжения. 

Историю псковского футбола и людей, принимающих участие в развитии этой сферы, читайте в материале ПАИ.

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