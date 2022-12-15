Правительство подготовит пакет мер для повышения рождаемости в России

16:43, 15 декабря 2022, ПАИ

Подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни поручил кабмину президент РФ Владимир Путин, пишет газета «Известия».

Как подчеркнул глава государства, он понимает, что ввиду ряда обстоятельств это непростая задача. «Нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительность жизни в России», — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также Путин отметил, что единое социальное пособие с 2023 года должно быть максимально понятным и назначаться по одному заявлению.

Кроме того, он пообещал, что к концу 2023 года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях.