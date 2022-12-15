Сосульки преткновения: псковичи устроили спор в соцсетях

18:07, 15 декабря 2022, ПАИ

Каждый год с наступлением зимы крыши псковских домов обрастают сосульками. Некоторые их них достигают значительных размеров. В группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали несколько фотографий, на которых видны свисающие с балкона многоквартирного дома внушительные сосульки.

Женщина, опубликовавшая фотографию, возмутилась работой коммунальных служб. Однако комментаторы засомневались в том, что именно они должны убирать сосульки, которые образовались на балконе.

«Балкон не является общедомовой собственностью, за балкон отвечает сам собственник. И в случае нанесения вреда здоровью несёт полную ответственность», — заявил пскович в комментариях.

«Крыша в чьей собственности? Снег-то сползает с крыши. Надо хорошо подумать, прежде чем такую ахинею нести, товарищ», — возразили ему в ответ.

Также комментаторы отметили, что в таких домах застекление предусмотрено не было, а значит, налицо нарушение. «Сами замуровались - сами и сбивайте. И чего сидели жильцы, ждали, пока все это росло?» - задались вопросом псковичи.

Другие отметили, что в любом случае можно обратиться за помощью в управляющую компанию. «Они должны отреагировать», - уверены местные жители.

Напомним, в 2021 году в Пскове от падения с крыши глыбы льда пострадал домашний пёс. Пскович повёл своего питомца на плановую прививку в ветеринарную клинику, а когда выходил из учреждения, с крыши дома на него упала большая глыба льда и выбила питомца из рук. Щенка сразу же прооперировали, однако один глаз сохранить не удалось.