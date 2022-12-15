Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сосульки преткновения: псковичи устроили спор в соцсетях

Каждый год с наступлением зимы крыши псковских домов обрастают сосульками. Некоторые их них достигают значительных размеров. В группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали несколько фотографий, на которых видны свисающие с балкона многоквартирного дома внушительные сосульки.

Скриншот поста в группе "Инцидент Псков" в соцсети "ВКонтакте"

Женщина, опубликовавшая фотографию, возмутилась работой коммунальных служб. Однако комментаторы засомневались в том, что именно они должны убирать сосульки, которые образовались на балконе.

«Балкон не является общедомовой собственностью, за балкон отвечает сам собственник. И в случае нанесения вреда здоровью несёт полную ответственность», — заявил пскович в комментариях.

«Крыша в чьей собственности? Снег-то сползает с крыши. Надо хорошо подумать, прежде чем такую ахинею нести, товарищ», — возразили ему в ответ.

Также комментаторы отметили, что в таких домах застекление предусмотрено не было, а значит, налицо нарушение. «Сами замуровались - сами и сбивайте. И чего сидели жильцы, ждали, пока все это росло?» - задались вопросом псковичи.

Другие отметили, что в любом случае можно обратиться за помощью в управляющую компанию. «Они должны отреагировать», - уверены местные жители.

Напомним, в 2021 году в Пскове от падения с крыши глыбы льда пострадал домашний пёс. Пскович повёл своего питомца на плановую прививку в ветеринарную клинику, а когда выходил из учреждения, с крыши дома на него упала большая глыба льда и выбила питомца из рук. Щенка сразу же прооперировали, однако один глаз сохранить не удалось.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

В Пскове 23 декабря откроется новогодняя ярмарка
15 декабря 2022

Мастер-класс по лепке провели для слабовидящих псковичей
15 декабря 2022

Анастасия Иванова: Уходящий год сплотил большую часть жителей страны

15 декабря 2022

Расписание ЕГЭ на 2023 год опубликовало Минпросвещения
15 декабря 2022

Правительство подготовит пакет мер для повышения рождаемости в России
15 декабря 2022

К концу 2023 года всех детей до трех лет обеспечат местами в яслях
15 декабря 2022

Небольшой снег и до -9 градусов прогнозируют псковские синоптики
15 декабря 2022

Ещё один пациент скончался от коронавируса в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...