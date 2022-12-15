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Проблемный вопрос об очистке дороги к Владимирскому лагерю пришёл на прямую линию с псковским губернатором

Видеовопрос из Струго-Красненского района на прямой линии с губернатором. Фото: скрин трансляции на телеканале «Россия 24»

Александр Громов, депутат от местечка Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе, задал вопрос губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову об очистке от снега дороги к данному населённому пункту: «Снега очень много, проблемы с очисткой дорог. Чистят нерегулярно. Многие контрактники находятся в зоне спецоперации. Остались женщины и дети. Добраться до посёлка Струги Красные невозможно. Будут чистить дороги?»

«Вопрос на контроле давно. И я могу извиниться, что мы не можем ничего оперативно сделать. Дорога находится на балансе Минобороны. Но нам удалось договориться о временной передаче дороги нашей области. Как только документы подпишем и получим от Минобороны, мы начнём её чистить и в следующем году постараемся отремонтировать», — сообщил губернатор.

На канале «Россия 24» проходит прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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