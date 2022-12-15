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Общество

Капитальный ремонт на Яна Фабрициуса завершат до конца 2023 года

На вопрос, когда завершится капитальный ремонт на улице Яна Фабрициуса в Пскове, ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Все работы на Яна Фабрициуса будут завершены до конца 2023 года», — сказал глава региона. Он также заверил, что не нужно переживать за автобусные маршруты и остановки. «Всё будет сделано в лучшем виде», — добавил Михаил Ведерников.

«Действительно уделяем особое внимание этой улице. Что касается дворовых территорий, мы свяжемся с подрядчиком, чтобы уточнить вопрос проезда техники через него. Но мы сделаем ямочный ремонт после завершения ремонта улицы», — добавил глава Пскова Борис Елкин.

Отмечается, что после завершения ремонта двор может принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее сообщалось, что названы сроки окончания ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове.
 

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