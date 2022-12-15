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Дату открытия Троицкого моста после ремонта назвал Михаил Ведерников

Ремонт Троицкого моста в Пскове завершается. Скоро открытие. Фото ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал дату открытия после ремонта Троицкого моста в Пскове.

«Мы с главой города Борисом Елкиным планируем его открыть 28 декабря. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить подрядчика «Балтийский берег»: нормативный срок сдачи моста — до конца следующего года, но подрядчик ударными темпами вёл работы. Верхний слой будем класть в мае–июне 2023 года, когда позволит погода. Но всё это время будут открыты четыре полосы для автотранспорта. Для пешеходов будет работать одна полоса. И на одни-двое суток в мае мост закроем для того, чтобы уложить верхний слой», — пообещал губернатор.

Напоминаем, на телеканале «Россия 24» проходит прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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