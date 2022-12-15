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Общество

Псковских школьников отправляют на дистанционное обучение

На дистанционное обучение отправят псковских школьников со следующей недели, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«В первую очередь хочу всем пожелать здоровья, потому что, к сожалению, сейчас сезонная заболеваемость гриппом растёт на 35-40 % еженедельно, и мы даже со следующей недели вынужденно отправим деток в Пскове на дистанционное обучение, поэтому я призываю соблюдать все меры предосторожности в этой части», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что подъём заболеваемости свиным гриппом ожидается в Псковской области.

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