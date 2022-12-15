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Общество

Михаил Ведерников ответил на вопрос об освещении в микрорайоне Паневик

Жители микрорайона Паневик в Пскове на прямой линии задали вопрос губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову по поводу освещения улиц.

«Да, я знаю эту проблему, мы с Борисом Андреевичем [Елкиным] её обсуждали. И занимаемся сейчас её решением. <…> Речь, если я не ошибаюсь, идёт о 15 улицах, поэтому была заказана проектно-сметная документация, по-моему, порядка 400–500 тысяч рублей на неё потрачено, пройдена экспертиза, и со следующего года уже переходим к стадии строительно-монтажных работ, на эти цели предусмотрено десять миллионов. В течение следующего года в микрорайоне будут решены вопросы по поводу 15 улиц», — ответил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Пскове осветили улицы Алмазную и Железнодорожную.

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