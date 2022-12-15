Сколько лет нужно откладывать деньги на квартиру в Псковской области, не прибегая к услугам банка

22:46, 15 декабря 2022, ПАИ

Доступность недвижимости для жителей регионов нашей страны снизилась — такой вывод сделали специалисты федерального портала «Мир квартир». Они сопоставили цены на квартиры вторичного рынка с доходами населения и рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона, если он не будет прибегать к ипотеке и станет откладывать всю свою зарплату.

Из 84 проанализированных регионов Псковская область оказалась крепким середнячком: при средней зарплате в регионе, по данным Росстата, 38 079 рублей и средней цене квартиры 3 601 732 рубля накопить на квартиру в Псковской области можно за 7,9 года.

Оказалось, что легче всего накопить на собственное жильё людям в Магаданской и Чукотской областях: это займёт менее четырёх лет. Но есть один нюанс: высокие зарплаты там получают в основном те, кто приезжает на заработки вахтовым методом, а жильё покупают местные жители, у которых доходы не так велики.

В десятку самых «скоростных» регионов вошли в основном также «севера»: Мурманская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Тюменская область, Еврейская АО и Архангельская область. В этих регионах, кроме последнего, откладывать в кубышку придётся не более пяти лет.

Больше всех придётся ждать жителям Севастополя — долгих 16 лет! Ибо хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52 %, в то время как зарплата — всего на 16 %. Жители Крыма в целом в таком же положении и должны будут копить 14 лет.

Похожая судьба и у других приморских регионов: в Дагестане надо откладывать на квартиру 14,2 года, в Краснодарском крае — 13,3, в Калининградской области — 12,1 года. Дело в том, что при небольших доходах местных жителей на курортах держатся высокие цены на недвижимость в расчёте на покупателей из богатых регионов страны.

Горька участь и жителя столицы — 12,4 года. Хотя зарплаты москвича одни из самых высоких в стране — 113 895 рублей в месяц, но и квартиры тут самые дорогие — в среднем целых 17 млн рублей! За три года зарплата обитателя «нерезиновой» выросла на 18 %, а квартиры подорожали на 27 %.

В «долгую» десятку вошли также такие кавказские регионы, как Карачаево-Черкесия (12,2 года), Ингушетия (11,8 года), Северная Осетия (11,8 года) и Чечня (10,9 года).

В Санкт-Петербурге, согласно исследованию Mirkvartir.ru, копить нужно 10,3 года, в Подмосковье — 9,1 года, в Ленинградской области — 8,3 года.

В среднем россиянин, получая 61 879 рублей в месяц, накопит на квартиру стоимостью 4 732 579 рублей за 6,4 года. «Ещё в 2019 году средний житель страны мог накопить на жильё за пять лет. Таким образом, доступность недвижимости существенно упала за три года, — делает вывод Павел Луценко. — Что неудивительно: зарплата населения за данный период выросла на 25 %, в то время как квартиры подорожали на все 49 %».

На днях ПАИ обратило внимания, что доля непаспроданных квартир в новостройках существенно возросла.