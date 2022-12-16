Где получить новогодние подарки от губернатора, объяснили псковичам

10:33, 16 декабря 2022, ПАИ

Где получить новогодние подарки от губернатора, рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ответ на вопрос псковички о приглашениях на губернаторскую ёлку на сайте главы региона.

По словам Ольги Евстигнеевой, в этом году губернатор Михаил Ведерников принял решение об участии в губернаторской елке детей военнослужащих, в том числе мобилизованных, отправленных в зону специальной военной операции; детей, имеющих выдающиеся достижения; детей беженцев, покинувших территорию специальной военной операции; детей-инвалидов; детей из малообеспеченных семей, имеющих в своем составе четырех и более детей. Определена возрастная категория - от 7 до 17 лет. Дети, указанных категорий в возрасте до 7 лет, получат новогодние подарки.

В Пскове подарки и билеты на ёлку детям-инвалидам; детям из малообеспеченных семей, имеющих в своем составе четырех и более детей, будут выдавать в областном Центре семьи (площадь Ленина, 1) после 20 декабря. Более подробную информацию о времени выдачи опубликуют на сайте комитета по социальной защите Псковской области и в СМИ. Подробности можно узнать и по телефону 8 (8112) 29 99 95.

Ранее сообщалось, что на губернаторской ёлке побывают девять тысяч детей.