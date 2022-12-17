Невролог перечислил продукты, провоцирующие головную боль

13:02, 17 декабря 2022, ПАИ

Некоторым людям, которые страдают мигренью, стоит ограничить употребление ряд продуктов питания, провоцирующих возникновение головной боли. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказала заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова.

Она отметила, что приступы головной боли и боль в спине – одни из самых частых жалоб псковичей при обращении к терапевтам и невропатологам. По словам медика, иногда приступы может вызвать и неправильный образ жизни, в частности, особенности питания.

«Конечно же, образ жизни откладывает отпечаток. Не на возникновение, но на течение болезни», — сказала гость студии.

По её словам, на возникновение головной боли оказывают влияние продукты, содержащие триптофан и тирозин. «Хочу сказать, что не у всех это работает. Есть пациенты, которые полностью взяли контроль над приступами с помощью исключения сыров, шоколада, красного вина, орехов, блюд китайской кухни, концентрированных супов, копчёностей, жареного и так далее. Есть пациенты, понимающие, что это им совершенно не помогает. Всё индивидуально», — заметила Наталья Павлова.

Она обратила внимание на то, что врачи не сразу предлагают лечение тяжелыми препаратами: начинается все с обсуждения образа жизни. «Если перед нами наивный, то есть первичный, пациент, мы сначала обсуждаем с ним образ жизни. Говорим, что нужен, например, полноценный сон», — добавила врач.