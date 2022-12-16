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Общество

Возможность покупки искусственной ели рассмотрят в Великих Луках

Фото: ПАИ

Возможность приобретения искусственной ёлки рассмотрят при формировании бюджета Великих Лук на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщил глава города Николай Козловский, отвечая на вопрос одного из местных жителей.

«Возник вопрос, он беспокоит большинство жителей. Может, лучше не срубать ели? Это же природа, живая. Может, есть смысл купить искусственную ель на площадь?» — спросил великолучанин.

Николай Козловский ответил, что вопрос приобретения искусственной ели для установки на центральной площади Великих Луках рассмотрят при формировании бюджета города на 2024 год. Он также подчеркнул, что при поступлении в бюджет дополнительных средств вопрос покупки искусственной ели могут рассмотреть и в плановом периоде на 2023-2024 год.

Напомним, главную новогоднюю ель Великих Лук привезли в город вечером 15 декабря. Местные жители пришли в ужас, увидев доставленное к ним дерево. Кроме того, остались недовольны и жители посёлка, из которого увезли ель. По их словам, по этому поводу уже написано обращение в адрес президента. Позднее власти Великих Лук объяснили выбор главной новогодней ели

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