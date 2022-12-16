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Общество

Студент ПсковГУ занял второе место на форуме технических вузов

Проект студента передовой инженерной школы ПсковГУ занял второе место на форуме вузов инженерно-технологического профиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка студента магистратуры первого курса направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» передовой инженерной школы Союзного государства Ивана Дмитриева «Автономная энергетическая установка для питания потребителей малой мощности» вошла в тройку лучших проектов секции «Молодежное инновационное предпринимательство».

Награждение состоялось в рамках закрытия ХI Форума вузов инженерно-технологического профиля, который прошел в научно-технологическом парке БНТУ «Политехник». В работе форума приняли участие трое студентов передовой инженерной школы Союзного государства.

Напомним, что не так давно ПсковГУ получил благодарственное письмо от Минобрнауки. Помимо этого, сегодня ректор вуза Наталья Ильина подписала соглашение о сотрудничестве между ПсковГУ и региональным отделением Союза машиностроителей.
 

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