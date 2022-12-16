Поезд Деда Мороза не сможет остановиться в городе Дно

17:54, 16 декабря 2022, ПАИ

Поезд Деда Мороза не прибудет на станцию в городе Дно. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

«Сегодня в мой адрес поступило письмо от компании ОАО «РЖД», в котором сообщается, что по техническим и технологическим причинам остановки поезда Деда Мороза 29 декабря на железнодорожной станции Дно не будет», — написал глава района.

Михаил Шауркин призвал местных жителей не огорчаться «Будем надеяться, что в следующем году реализация этого федерального проекта будет более удачной», - заметил он.

Напомним, что передвижная резиденция зимнего волшебника пробудет в регионе два дня, поезд приедет в Псков и Великие Луки. Все билеты были раскуплены за 5 минут.