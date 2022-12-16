Поезд Деда Мороза не сможет остановиться в городе Дно
Поезд Деда Мороза не прибудет на станцию в городе Дно. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.
«Сегодня в мой адрес поступило письмо от компании ОАО «РЖД», в котором сообщается, что по техническим и технологическим причинам остановки поезда Деда Мороза 29 декабря на железнодорожной станции Дно не будет», — написал глава района.
Михаил Шауркин призвал местных жителей не огорчаться «Будем надеяться, что в следующем году реализация этого федерального проекта будет более удачной», - заметил он.
Напомним, что передвижная резиденция зимнего волшебника пробудет в регионе два дня, поезд приедет в Псков и Великие Луки. Все билеты были раскуплены за 5 минут.
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