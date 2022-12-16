Дежурные классы заработают в Пскове во время дистанта

17:56, 16 декабря 2022, ПАИ

С 19 декабря во всех школах города Пскова будут открыты дежурные классы для учеников начальной школы. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что с 19 по 25 декабря в псковских школах вводится дистанционное обучение. Такое решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся.

«Все образовательные учреждения переходят от очной к электронной форме обучения с использованием дистанционных технологий. Исключение составит начальная школа. Для учеников 1-4 классов будет организована работа дежурных классов», — сообщил Борис Елкин.

Он отметил, что при необходимости родители смогут приводить детей в школу для присмотра и ухода. Смешиваться классы не будут.

«Дистант – эффективный способ остановить распространение вирусных заболеваний. Такой опыт у наших школ есть. Надеюсь, что эта мера не повлияет на качество учебного процесса и поможет уберечь здоровье наших детей», — заключил глава Пскова.

Занятия в очной форме также приостанавливаются в учреждениях дополнительного образования города Пскова.