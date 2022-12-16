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Общество

Не все псковские школьники перейдут на дистантное обучение

Не все учащиеся перейдут на дистанционное обучение. Фото: ПАИ

Дистанционная форма обучения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ распространяется не на всех школьников Псковской области, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области

Как разъяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с 19 по 25 декабря удалённо, из дома, будут заниматься школьники 5–11-х классов всех общеобразовательных организаций города Пскова.

Младшие классы переводятся на работу в режиме дежурных групп без объединения обучающихся из разных классов.

В остальных муниципалитетах меры риостановки очного учебного процесса в образовательных организациях, классах, группах будут приниматься при одновременном отсутствии более 20 % детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее семи суток.

Дополнительные общеобразовательные программы во всей Псковской области тоже переводятся на дистант.

Кроме того, всем общеобразовательным организациям Псковской области рекомендуется ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях до 25 декабря.

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