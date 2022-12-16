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Страна и мир

Семь российских губернаторов попали в санкционный список Европы

ЕС ввёл санкции против семи российских губернаторов, сообщает ТАСС.

Евросоюз ввёл в пятницу санкции против семи российских губернаторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление, опубликованное в «Официальном журнале ЕС».

Согласно нему, в санкционный список вошли губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей Андрей Воробьёв, Игорь Бабушкин, Андрей Чибис, Глеб Никитин, Игорь Руденя, Владислав Шапша и Андрей Травников.

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