Семь российских губернаторов попали в санкционный список Европы
ЕС ввёл санкции против семи российских губернаторов, сообщает ТАСС.
Евросоюз ввёл в пятницу санкции против семи российских губернаторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление, опубликованное в «Официальном журнале ЕС».
Согласно нему, в санкционный список вошли губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей Андрей Воробьёв, Игорь Бабушкин, Андрей Чибис, Глеб Никитин, Игорь Руденя, Владислав Шапша и Андрей Травников.
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