Эксперт: Головокружение и рвота при ОРВИ могут быть признаками начала развития осложнений

14:36, 17 декабря 2022, ПАИ

Внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, а также боль и тяжесть в груди при ОРВИ могут быть признаками серьёзных нарушений состояния здоровья или начала развития серьёзных осложнений, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, пишет ТАСС.

«При ОРВИ могут возникнуть симптомы, которые являются признаком серьёзных нарушений состояния здоровья или начала развития грозных осложнений. Поэтому нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью при возникновении затруднённого дыхания или чувства нехватки воздуха, боли или чувства тяжести в груди или брюшной полости, внезапного головокружения, спутанности сознания, сильной или устойчивой рвоты», — сказал он.

Чуланов добавил, что также настороженность должно вызывать, если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю вырос на 35,4 %. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6 %. Среди штаммов преобладает свиной грипп, выявленный в 82 субъектах. По данным на 14 декабря, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 36,7 %.