Локнянский хлебокомбинат может быть признан «Нашей маркой»

16:30, 17 декабря 2022, ПАИ

ОАО «Локнянский хлебокомбинат» пополнил список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Это предприятие уже 61 года выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия и 11 лет занимается переработкой молока.

В хлебопекарном цехе действую две линии: булочная — выпекает белый хлеб и батоны, хлебная — обычный черный хлеб. Мастера ведут работу по обновлению форм, видов, вкусовому разнообразию. На сегодняшний день здесь выпускают более 15 наименований хлебобулочных изделий.

Особое внимание уделяется продукции лечебно-профилактического и функционального назначения. На предприятии стараются расширить ассортимент продукции, выпускают изделия с отрубями и злаками. За 2022 год ассортимент комбината пополнился еще несколькими видами хлеба.

Самый стерильный цех хлебокомбината - цех переработки молока, оборудование которого позволяет сохранить все полезные свойства продуктов, исключая при этом возможность попадания в них вредных микроорганизмов. 11 лет назад молочный цех начал пробный выпуск своей продукции. Теперь здесь производят молоко, сметану, творог, ряженку, кефирно-йогуртовый напиток, сливки. В прошлом году в молочном цехе появился современный аппарат по розливу молока.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.