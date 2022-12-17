Локнянский хлебокомбинат может быть признан «Нашей маркой»
ОАО «Локнянский хлебокомбинат» пополнил список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Это предприятие уже 61 года выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия и 11 лет занимается переработкой молока.
В хлебопекарном цехе действую две линии: булочная — выпекает белый хлеб и батоны, хлебная — обычный черный хлеб. Мастера ведут работу по обновлению форм, видов, вкусовому разнообразию. На сегодняшний день здесь выпускают более 15 наименований хлебобулочных изделий.
Особое внимание уделяется продукции лечебно-профилактического и функционального назначения. На предприятии стараются расширить ассортимент продукции, выпускают изделия с отрубями и злаками. За 2022 год ассортимент комбината пополнился еще несколькими видами хлеба.
Самый стерильный цех хлебокомбината - цех переработки молока, оборудование которого позволяет сохранить все полезные свойства продуктов, исключая при этом возможность попадания в них вредных микроорганизмов. 11 лет назад молочный цех начал пробный выпуск своей продукции. Теперь здесь производят молоко, сметану, творог, ряженку, кефирно-йогуртовый напиток, сливки. В прошлом году в молочном цехе появился современный аппарат по розливу молока.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.