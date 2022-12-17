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Как отправить письмо Деду Морозу, рассказали псковичам

Фото: Дарья Хваткова, ПАИ

Письмо Деду Морозу надо положить в обычный почтовый или маркированный конверт и отправиться по указанному ниже адресу. Пересылка будет стоить 27 рублей, сообщили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

На письме необходимо указать адрес получателя: Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза, 162390. 

«Если сотрудники почты при сортировке находят письмо только с надписью «Деду Морозу», они дописывают адрес. Но всё же лучше написать полный адрес самому. Но не забудьте указать обратный адрес», — говорится в сообщении. 

После этого конверт надо опустить в обычный почтовый ящик, тогда письмо отправится на Почту Деда Мороза. 

«В резиденции Деда Мороза все конверты и открытки сортируют по регионам России. Также есть отдельные коробочки для добрых писем и сказок, написанных для дедушки. Затем в волшебной канцелярии составляют ответы и ставят на них печать Деда Мороза», — отметили в Telegram-канале.

Около трети всех посланий присылают взрослые: рассказывают о своей жизни и ‌просят исполнить заветное желание.

Напомним, 17 декабря в Финском парке Пскова заработает Дача Деда Мороза. Также в Пскове заработал телефон Деда Мороза. После набора номера срабатывает автоответчик с заранее записанными фразами.

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