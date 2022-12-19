Более 600 человек обратились в псковский травмпункт в декабре
676 человек обратились в травматологический пункт Пскова за 18 дней декабря. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи в городе Пскове Вадим Букша.
Он отметил, что в прошлом году за тот же период была оказана помощь 668 псковичам. По словам врача, чаще всего люди обращаются с ушибами и растяжениями. За 18 дней медики диагностировали 173 перелома, в прошлом году - 176.
«Все стабильно, ни больше ни меньше. Мы в пределах обычной статистики держимся. Как только начнутся каникулы и отдых, возможно, будет чуть больше пострадавших, но больше всего работы нам дает гололед», - заметил Вадим Букша.
Напомним, что травмпункт Псковской областной клинической больницы переехал в отдельное здание.
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