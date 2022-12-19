Гдовский «Дом мяса» выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание – 2022»
ООО «Дом мяса» (торговый бренд «Casa de carne»), которое было создано в 2022 году в Гдовском районе, выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Открытие».
Под торговой маркой «Case de carne» мясные деликатесы производят в Гдовском районе супруги Александра и Антон Скрыпниковы. Еще в марте они только задумывали начать работать, в мае уже запустили производство для проработки рецептов. А 25 июня состоялось официальное открытие новой компании.
Предшествовало этому участие во «Вкусной пятнице» в Пскове и в праздновании Дня России у мемориала «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. Затем деликатесы «Case de carne» смогли попробовать гости Дня рыбака в Гдове, фестиваля «Соловьиная ночь» в Финском парке в Пскове, Праздника псковского пирога в парке Строителей в Пскове, Дня города Гдова, Дня Псковского района на горе Соколихе и реконструкции Ледового побоища у мемориала «Александр Невский с дружиной» в Самолве. Осенью Скрыпниковы представили свою продукцию на международной выставке «БелПродЭкспо-2022» в Минске. А 16 декабря Центр «Мой бизнес» вручил им премию в номинации «Проактив».
Сейчас супруги занимаются ремонтом нового здания, которое они приобрели в деревне Бешкино Гдовского района. Там будут располагаться новое производство, кафе, которого так не хватает туристам, и продовольственный магазин, о котором бизнесменов просили местные жители. В планах на предстоящий год у предпринимателей стоит открытие кафе и магазина, увеличение производственных мощностей, размещение в кафе инфоцентра для туристов, приезжающих в Гдовский район, и увеличение числа торговых точек.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Гдовский «Дом мяса» выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание – 2022»