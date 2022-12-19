Гдовский «Дом мяса» выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание – 2022»

17:24, 19 декабря 2022, ПАИ

ООО «Дом мяса» (торговый бренд «Casa de carne»), которое было создано в 2022 году в Гдовском районе, выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Открытие».

Под торговой маркой «Case de carne» мясные деликатесы производят в Гдовском районе супруги Александра и Антон Скрыпниковы. Еще в марте они только задумывали начать работать, в мае уже запустили производство для проработки рецептов. А 25 июня состоялось официальное открытие новой компании.

Предшествовало этому участие во «Вкусной пятнице» в Пскове и в праздновании Дня России у мемориала «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. Затем деликатесы «Case de carne» смогли попробовать гости Дня рыбака в Гдове, фестиваля «Соловьиная ночь» в Финском парке в Пскове, Праздника псковского пирога в парке Строителей в Пскове, Дня города Гдова, Дня Псковского района на горе Соколихе и реконструкции Ледового побоища у мемориала «Александр Невский с дружиной» в Самолве. Осенью Скрыпниковы представили свою продукцию на международной выставке «БелПродЭкспо-2022» в Минске. А 16 декабря Центр «Мой бизнес» вручил им премию в номинации «Проактив».

Сейчас супруги занимаются ремонтом нового здания, которое они приобрели в деревне Бешкино Гдовского района. Там будут располагаться новое производство, кафе, которого так не хватает туристам, и продовольственный магазин, о котором бизнесменов просили местные жители. В планах на предстоящий год у предпринимателей стоит открытие кафе и магазина, увеличение производственных мощностей, размещение в кафе инфоцентра для туристов, приезжающих в Гдовский район, и увеличение числа торговых точек.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.