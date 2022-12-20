Потепление ожидается в Псковской области

15:11, 20 декабря 2022, ПАИ

Потепление ожидается в Псковской области в ближайшие несколько дней, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем повышение температуры до положительной. В ближайшие два-три дня прогнозируются осадки в виде мокрого снега, снега с дождём и дождя. Возможен ледяной дождь», - отметила она.

Также Тала Нещадимова сообщила, что с 24-25 декабря характер погоды вновь изменится.