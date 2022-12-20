В Великих Луках организуют ярмарку и праздник у новогодней ёлки

13:23, 20 декабря 2022, ПАИ

В этом году масштабного праздника в честь зажжения огней на новогодней ели в Великих Луках не планируется. Но 24 декабря на площади Ленина пройдет новогодняя ярмарка и праздник для юных великолучан под названием «Новогодняя ёлка». Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев.

Для самых маленьких великолучан запустят «ДедМоробус». «Создан маршрут, по которому будет ездить новогодний автобус с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Определены точки остановки, на которых будут проводиться короткие новогодние мероприятия для создания праздничного настроения у великолучан», - рассказал Андрей Беляев.

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В планах, по его словам, украшение центральной площади. «Подрядная организация МП «Зеленхоз» уже растянула лучи из гирлянд и приступила к украшению ёлки. Также одна из основных задач на эту неделю - расставить световые фонтаны и арки, которые были установлены в прошлом году на общественных территориях. Много положительных отзывов было получено именно об этих объектах, великолучане активно их использовали в качестве фотозон. Арки и фонтаны будут установлены в тех же местах, что и в прошлом году. Напомню, что в прошлом году были зафиксированы акты вандализма в отношении световых фигур. К сожалению, виновные лица не были установлены. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться в жителям города с просьбой бережно относиться к украшениям и световым фигурам – это наше общее городское имущество. И это достаточно дорогое удовольствие, каждый год закупать новогодние украшения не получится», - предупредил глава администрации города.

По его словам, в этом году приобретено новое специализированное ограждение для ёлки. Также закуплены световые консоли и растяжки взамен вышедших из строя. Так, например, теперь на проспекте Ленина, центральном мосту и набережной все украшения выполнены в одной цветовой гамме.

Что касается покупки искусственной елки, то, как пояснил Андрей Беляев, этот вопрос пока ещё обсуждается.