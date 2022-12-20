Народные танцы, глинтвейн и пироги: святочные гуляния устроят для псковичей

16:20, 20 декабря 2022, ПАИ

Полистовский заповедник приглашает на святочные гуляния в деревню Гоголево Локнянского района 5 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

«Зимние Святки, время от Нового года до Крещения – одно из самых чудесных и таинственных в году. Мы предлагаем подготовиться к встрече Рождества в настоящей русской деревне, где хранят традиции и тепло встречают гостей даже студеной зимой. Мы готовим насыщенную и интересную программу. Будут и традиционные для этого времени колядки, и гадания, и ёлка для детей. Чтобы быть максимально близкими к локальным традициям, мы готовим праздник вместе с жителями деревни, опираемся в планировании мероприятий на их рассказы и воспоминания. А еще зовем фольклорные ансамбли из окрестных деревень, Пскова, Локни, Великих Лук», – рассказала заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению Екатерина Васильева.

Праздник начнется в 13:00 с театрализованного представления возле ёлки в деревенском Доме культуры, в атмосфере домашнего уютного Рождества.

На территории кордона Полистовского заповедника будет действовать деревенская ярмарка, где можно купить сувениры, горячий чай и глинтвейн, пироги, кашу и другое рождественское угощение. Здесь же пройдут фольклорные, кулинарные и творческие мастер-классы для тех, кто хочет попробовать петь народные песни и танцевать народные танцы или научиться своими руками делать рождественские подарки. Еще в программе дня снегоходная прогулка по окрестностям и сборные экскурсии в экологический класс под открытым небом от Полистовского заповедника. Для участия в прогулке на снегоходах потребуется купить билет.

«С наступлением ранних зимних сумерек начнутся рождественские колядки. В компании ряженых гости праздника прогуляются по деревне, постучатся в дома, споют традиционные песни. Поэтому не забудьте взять с собой маски, яркие платки или даже смастерить настоящий костюм! А когда на деревню опустится вечер, можно будет принять участие в настоящих подблюдных гаданиях, конечно же в бане или русской избе», - добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что новую туристическую тропу в Полистовском заповеднике откроют на празднике «Полистовские Святки».