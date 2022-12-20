Бренд «Баночка на полочке» вошёл в число претендентов на звание «Наша марка»
Бренд «Баночка на полочке» вошёл в число претендентов на победу в номинации «Наша марка» общественной премии Псковской области «Народное признание».
Продукты под маркой «Баночка на полочке» производит в Гдовском районе Алёна Банникова. Главное её направление — это варенье, но есть в ассортименте чаи из местных трав, цукаты.
Сначала девушка готовила варенье по классическим рецептам, а потом решила поэкспериментировать и начала пробовать сочетание разных ягод и других ингредиентов, среди которых специи и напитки. Эксперимент оказался удачным, и вот уже не первый год Алена Банникова готовит необычные десерты – из жимолости и лесной земляники, из крыжовника с перцем чили и имбирем, из клубники с шампанским, из сосновых шишек, лаванды и лимона и многие другие.
По словам Алены, варить варенье она начала в декретном отпуске, а потом увлечение переросло в небольшой бизнес. Теперь её десерты можно приобрести в магазинах Псковской и Ленинградской областей.
Кроме того, предпринимательница проводит мастер-классы по варке варенья для туристов.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.