Бренд «Баночка на полочке» вошёл в число претендентов на звание «Наша марка»

16:42, 20 декабря 2022, ПАИ

Бренд «Баночка на полочке» вошёл в число претендентов на победу в номинации «Наша марка» общественной премии Псковской области «Народное признание».

Продукты под маркой «Баночка на полочке» производит в Гдовском районе Алёна Банникова. Главное её направление — это варенье, но есть в ассортименте чаи из местных трав, цукаты.

Сначала девушка готовила варенье по классическим рецептам, а потом решила поэкспериментировать и начала пробовать сочетание разных ягод и других ингредиентов, среди которых специи и напитки. Эксперимент оказался удачным, и вот уже не первый год Алена Банникова готовит необычные десерты – из жимолости и лесной земляники, из крыжовника с перцем чили и имбирем, из клубники с шампанским, из сосновых шишек, лаванды и лимона и многие другие.

По словам Алены, варить варенье она начала в декретном отпуске, а потом увлечение переросло в небольшой бизнес. Теперь её десерты можно приобрести в магазинах Псковской и Ленинградской областей.

Кроме того, предпринимательница проводит мастер-классы по варке варенья для туристов.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.