Инициатор экопроекта «ОБЕРЕГАЙка» претендует на «Народное признание»
В число кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Экомышление» вошёл автор экологического проекта «ОБЕРЕГАЙка», который реализуется в Гдовском районе, Евгений Михайлов. Он является специалистом Молодёжного центра при Центре досуга и культуры города Гдова и куратором проектного офиса «Команды 2018» в Гдовском районе.
В рамках экологического проекта «ОБЕРЕГАЙка» ежегодно летом дети и подростки с участием взрослых приводят берег Чудского озера в порядок. В этом мероприятии ежегодно принимают участие более 40 человек. Это разные ребята, есть и те, кто состоит на учёте в районной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Гдовского района. «Трудные подростки» приобщаются к полезным делам, при этом общаясь со своими сверстниками.
В этом году Евгений Михайлов стал обладателем грантовой поддержки от Росмолодёжи на реализацию проекта «ОБЕРЕГАЙка».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.