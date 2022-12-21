Инициатор экопроекта «ОБЕРЕГАЙка» претендует на «Народное признание»

14:30, 21 декабря 2022, ПАИ

В число кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Экомышление» вошёл автор экологического проекта «ОБЕРЕГАЙка», который реализуется в Гдовском районе, Евгений Михайлов. Он является специалистом Молодёжного центра при Центре досуга и культуры города Гдова и куратором проектного офиса «Команды 2018» в Гдовском районе.

В рамках экологического проекта «ОБЕРЕГАЙка» ежегодно летом дети и подростки с участием взрослых приводят берег Чудского озера в порядок. В этом мероприятии ежегодно принимают участие более 40 человек. Это разные ребята, есть и те, кто состоит на учёте в районной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Гдовского района. «Трудные подростки» приобщаются к полезным делам, при этом общаясь со своими сверстниками.

В этом году Евгений Михайлов стал обладателем грантовой поддержки от Росмолодёжи на реализацию проекта «ОБЕРЕГАЙка».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.