Обращать внимание на запах искусственной ели советуют псковичам

10:29, 22 декабря 2022, ПАИ

Как выбрать искусственную ель и на что стоит обращать внимание при ее покупке, выяснил «АиФ-Псков».

В Роспортребнадзора пояснили, что дерево с неприятным запахом может оказаться опасным для здоровья: при воздействии тепла на пластик возможно выделение отравляющих веществ: фенола и формальдегида. Другими словами, безопасная ёлка не должна пахнуть, а по внешнему виду пластик должен быть плотным, иголки - ровными, не мятыми и не осыпающимися.

«Насторожить покупателя должно и отсутствие на ёлке маркировки с указанием даты производства, наименования и местонахождения изготовителя, данных об использованном материале и правил ухода за деревом», — говорится в сообщении.

Ранее псковичам также рассказали, во сколько им обойдётся натуральная ёлка от одного метра.

Подробнее о том, сколько придется заплатить за искуственную ёлку, читайте в материале «АиФ-Псков».